Mbappe'nin aylık maaşı dudak uçuklattı

Ligue 1'de en yüksek aylık brüt maaş sıralaması: [L'Equipe]



1️⃣ Mbappe : 6 M€

2️⃣ Neymar : 3,675 M€

3️⃣ Messi : 3,375 M€

4️⃣ Marquinhos : 1,2 M€

🟰 Verratti : 1,2 M€

6️⃣ Hakimi : 1,08 M€

7️⃣ Donnarumma : 916.000€

8️⃣ Ramos : 791.000€

9️⃣ Bernat : 730.000€

🔟 Mukiele : 700.000€ pic.twitter.com/AEoQR9Ocye



— Sporx (@sporx) March 29, 2023

Fransa Ligue 1'de en yüksek maaş rakamları Fransız basını tarafından ortaya çıkarıldı.L'Equipe'in haberinde Fransa Ligi'nin en çok kazanan ilk 10 futbolcusu sıralandı. Aylık brüt maaş şeklinde yapılan sıralamanın tamamına PSG'nin oyuncuları damga vurdu.Birinci sıradaki isim aylık brüt 6 milyon euroluk kazancıyla Kylian Mbappe olurken ikinci sırada aylık 3,675 milyon euroluk brüt maaşıyla Neymar yer aldı. Üçüncü sırada ise Lionel Messi 3 milyon 375 milyon euro ile yerini aldı.Kylian Mbappe, PSG ile olan sözleşmesi 2021 yılında sona ererken Real Madrid'e gitmenin kıyısından döndürülmüştü. Mbappe'nin mevcut sözleşmesinin 2025 yılında sona ereceği bilinirken sezon başına alacağı 72 milyon euroya ek bonus kazançlarının da olduğu biliniyor.Mbappe'nin PSG'den alacağı üç taksitte 180 milyon euroluk sadakat bonusunun yanı sıra kulüpte kaldığı 1. yıl için ekstra 70 milyon euro, 2. yıl 80 ve 3. yıl 90 milyon euro bulunuyor. Mbappe sözleşmesini 2025 yılına kadar PSG'de tamamlarsa toplam 630 milyon euroluk kazancıyla tarihe adını yazdıracak.24 yaşındaki Fransız yıldız bu maaşıyla dünya tarihinde kulübünden en yüksek maaş alan futbolcu konumunda yer alıyor.