Philadelphia 76ers'ın yıldız guardı Tyrese Maxey, hayal kırıklığıyla sonuçlanan 2024–25 sezonunun ardından yaz dönemine tek bir öncelikle giriyor: takım kimyası.Sezonu maç başına 26.3 sayı ortalamasıyla takımının en skorer ismi olarak tamamlayan Maxey, sağlıklı kalmak ve saha içi uyumu yakalamanın önümüzdeki sezon için temel gereklilikler olduğunu vurguladı.diyen Maxey, ClutchPoints'a verdiği röportajdaifadelerini kullandı.Geçtiğimiz sezon playofflara kalamayan Philadelphia, 2017'den bu yana ilk kez sezonu negatif galibiyet oranıyla tamamladı. Yazın kadroya katılan All-Star Paul George'a rağmen beklentilerin uzağında kalan Sixers, sezon boyunca yaşanan sakatlıklar ve istikrarsız rotasyonlar nedeniyle saha içi uyumu yakalayamadı.Beşinci sezonunu geride bırakan Maxey, sayı, asist (6.1) ve top çalma (1.8) istatistiklerinde kariyer rekorlarına ulaşarak takımın temel taşlarından biri hâline geldi. Şubat ayında ilk All-Star seçimini yaşarken, aynı zamanda takımın liderlik yükünü de omuzladı.diyen Maxey,sözleriyle takım içi birlikteliğin önemini vurguladı.24 yaşındaki yıldız, takımın yetenekli oyunculardan kurulu olduğunu kabul etse de, gerçek başarının ancak saha içi uyumla geleceğini belirtti: