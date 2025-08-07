07 Ağustos
Fredrikstad-FC Midtjylland
19:00
07 Ağustos
AEK Larnaca-Legia Warszawa
19:30
07 Ağustos
CFR Cluj-Braga
19:30
07 Ağustos
PAOK-Wolfsberger AC
20:30
07 Ağustos
Panathinaikos-Shakhtar
21:00
07 Ağustos
Servette-FC Utrecht
21:30
07 Ağustos
Rosenborg-Hammarby
19:00
07 Ağustos
Viking-Başakşehir
20:00
07 Ağustos
Anderlecht-FC Sheriff
21:00
07 Ağustos
St. Patrick's Athletic-Beşiktaş
21:45

Maxey: "76ers'ın geri dönüşü için kimya şart"

Philadelphia 76ers'ın yıldız guardı Tyrese Maxey, hayal kırıklığıyla sonuçlanan 2024–25 sezonunun ardından yaz dönemine tek bir öncelikle giriyor: takım kimyası.

calendar 07 Ağustos 2025 12:54
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Maxey: '76ers'ın geri dönüşü için kimya şart'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Philadelphia 76ers'ın yıldız guardı Tyrese Maxey, hayal kırıklığıyla sonuçlanan 2024–25 sezonunun ardından yaz dönemine tek bir öncelikle giriyor: takım kimyası.

Sezonu maç başına 26.3 sayı ortalamasıyla takımının en skorer ismi olarak tamamlayan Maxey, sağlıklı kalmak ve saha içi uyumu yakalamanın önümüzdeki sezon için temel gereklilikler olduğunu vurguladı.

"En önemli şey birlikte sahada olmak," diyen Maxey, ClutchPoints'a verdiği röportajda "Sağlıklı olmalıyız ve bir arada hareket etmeliyiz." ifadelerini kullandı.


Geçtiğimiz sezon playofflara kalamayan Philadelphia, 2017'den bu yana ilk kez sezonu negatif galibiyet oranıyla tamamladı. Yazın kadroya katılan All-Star Paul George'a rağmen beklentilerin uzağında kalan Sixers, sezon boyunca yaşanan sakatlıklar ve istikrarsız rotasyonlar nedeniyle saha içi uyumu yakalayamadı.

Beşinci sezonunu geride bırakan Maxey, sayı, asist (6.1) ve top çalma (1.8) istatistiklerinde kariyer rekorlarına ulaşarak takımın temel taşlarından biri hâline geldi. Şubat ayında ilk All-Star seçimini yaşarken, aynı zamanda takımın liderlik yükünü de omuzladı.

"Eğer oyuncular birlikte değilse, hiçbir şey yapamazsınız," diyen Maxey, "Sahada birlikte olamıyorsak, aynı yöne adım atmıyorsak, bu iş çok zor olur," sözleriyle takım içi birlikteliğin önemini vurguladı.

24 yaşındaki yıldız, takımın yetenekli oyunculardan kurulu olduğunu kabul etse de, gerçek başarının ancak saha içi uyumla geleceğini belirtti:

"Bunu inşa etmeye odaklanmam ve yardımcı olmam gerekiyor. Ondan sonra ne kadar yetenekli olduğumuzu konuşabiliriz."

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.