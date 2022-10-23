Fenerbahçe'den İsviçre ekibi FC Luzern'e transfer olan Max Meyer, yeni takımında kendini buldu. İsviçre Ligi'nin 13. haftasında Luzern evinde Lugano'yu 3-1 yenerken Meyer 2 gole imza attı ve takımına hayat verdi.



MEYER 2 GOL ATTI



Karşılaşmada Luzern'in gollerini ilk gol penaltıdan olmak üzere 66 ve 82. dakikada Meyer atarken, bir diğer golü ise Drager kaydetti. Konuk takımın tek golünü ise Bislimi attı.



MAÇ SONRASINDA NELER SÖYLEDİ?



Max Meyer maçın ardından yaptığı açıklamada ise "Dürüst olmak gerekirse kendimizi ödüllendirmemiz gerekiyordu. Kazanmamız ve galibiyet almamız her şeyden dönemliydi. Bu maçta gollerle katkı sağladığım için de ayrıca mutluyum" ifadesini kullandı.



GOLLERİ OĞLUNA HEDİYE ETTİ



Her maça 3 puan parolasıyla çıktıklarını ve rakiplerinin kendisini ilgilendirmediğini ifade eden Meyer, "Yeterince profesyonel insanlarız. Kendi işlerimizle ilgilenmek zorundayım. Gollerimi de oğluma armağan ediyorum" diye konuştu.



İSVİÇRE'DEN MEYER YORUMU



Öte yandan İsviçre basınında Meyer'in performansı manşetleri süsledi. Haberlerde, 'Meyer 4 yıl önce Schalke'den Crystal Palace'a gittiğinde değeri neredeyse 20 milyon euro civarındaydı. Böyle bir oyuncunun niteliklerini tartışmaya gerek yok' ifadelerine yer verildi.



FENERBAHÇE PERFORMANSI



Fenerbahçe'de 12 maçta 1 gol kaydeden Meyer, sarı-lacivertlilerle karşılıklı anlaşma ile yollarını ayırmıştı. Futbolcu, Luzern ekibinde bu sezon 6 gole ulaştı ve 2015-16 sezonunda Schalke'deki gol sayısına ulaşmış oldu.





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