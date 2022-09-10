Max Kruse, Wolfsburg'da kadro dışı kaldı

Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Max Kruse, Bundesliga ekiplerinden Wolfsburg'da kadro dışı kaldı.



Wolfdburg'un Hırvat Teknik Direktörü Niko Kovac, deplasmanda 1-0 kazandıkları Frankfurt maçının ardından kendisine sorulan "Max Kruse takıma dönecek mi?" sorusuna yanıt verdi.



Kruse için Wolfsburg kapısının kapandığını söyleyen Kovac, "Hayır, Max bundan sonraki süreçte bizimle olmayacak. Onunla yakalamamız gereken uyumu yakalayamadık. Şu ana kadar burada değildi, bundan sonra da olmayacak. Bir teknik direktör olarak bazı sorumluluklarım var ve takıma yardımcı olacak kararları almak zorundayım. Max'ın takımın yararına şeyler yapmadığını gördük. Kulüp her şeyin ve herkesin üzerindedir. Bu yüzden bu kararı birlikte aldık." dedi.



Geçtiğimiz sezon devre arasında Wolfsburg'a transfer olan 34 yaşındaki Max Kruse, Wolfsburg ile çıktığı 19 maçta 7 gol 1 asistlik katkı sağladı.



Görsel kaynak: Wolfsburg Twitter





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