Dallas Mavericks, The Stein Line'dan NBA muhabiri Marc Stein'a göre Jrue Holiday, Lonzo Ball ve Chris Paul gibi isimleri takas veya serbest oyuncu piyasasında değerlendiriyor.



NBA'de hayal kırıklığı yaratan bir sezonun ardından Mavericks, backcourt rotasyonunu yeniden yapılandırmak için çalışmalarını hızlandırdı.



Stein'a göre takım; Holiday, Ball ve Paul gibi isimleri takas veya serbest oyuncu piyasasında değerlendiriyor.



Boston Celtics'te forma giyen Holiday, 2027'ye kadar geçerli olan ve toplamda 104 milyon dolarlık kontratına sahip. 35 yaşındaki guard, geçtiğimiz sezonu 11.1 sayı ve 3.9 asist ortalamalarıyla tamamladı. Playofflarda ise bu sayı 9.5'e düştü. Savunmadaki istikrarı, halen birçok takım için değerli bulunuyor.



Chicago Bulls forması giyen Ball ise sakatlık sonrası döndüğü 35 maçta 7.6 sayı, 3.3 asist ve 1.3 top çalma ortalamaları yakaladı. İki yıllık, 20 milyon dolarlık kontratının ikinci yılı takım opsiyonlu olması nedeniyle daha esnek bir opsiyon olarak görülüyor.



40 yaşındaki Paul ise San Antonio Spurs ile geçirdiği sezonda 82 maçın tamamına ilk beş başladı ve 8.8 sayı, 7.4 asist ortalamalarıyla oynadı. Serbest oyuncu olan Paul, herhangi bir takas bedeli olmaksızın kadroya katılabilir.



Mavericks, Kyrie Irving'in Mart ayında yaşadığı sakatlık ve sezon sonundaki performans düşüşleri sonrası Play-In turnuvasından elenerek playofflara katılamadı. Ancak Dallas, 2025 NBA Draftı'nda birinci sırayı kazanarak önemli bir avantaj elde etti ve bu hakkın Cooper Flagg için kullanılması bekleniyor.



Yeni bir tecrübeli oyun kurucunun hem Flagg'in gelişimini desteklemesi hem de Irving'in dönüşüne kadar süre kazandırması planlanıyor. Ancak finansal yükümlülükler ve yaş/sakatlık riski faktörleri, karar sürecinde belirleyici olacak.



