Mauro Icardi'nin gözü Fenerbahçe'de!

Galatasaray forması giyen Mauro Icardi, Fenerbahçe'nin 93 puanlık rekorunu geride bırakmak istiyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Mauro Icardi'nin gözü Fenerbahçe'de!
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24 Mart 2024 14:16
Galatasaray forması giyen Mauro Icardi, gözünü Fenerbahçe'nin rekoruna çevirdi.

FENERBAHÇE'Yİ GEÇMEK İSTİYOR

Arjantin basınından Ole'de yer alan habere göre Mauro Icardi, gözünü Fenerbahçe'nin rekoruna dikmiş durumda. Söz konusu haberde tecrübeli golcünün, Fenerbahçe'nin 1988-89 sezonunda kırdığı 93 puanlık rekorun kırılmasını istediği aktarıldı.

Trendyol Süper Lig'de sekiz maçı kalan Galatasaray sırasıyla Hatayspor, Alanyaspor, Pendikspor, Adana Demirspor, Sivasspor, Fatih Karagümrük, Fenerbahçe ve Kayserispor ile oynayacak. Sarı-kırmızılılar 13 puan daha toplarsa puanını 94 yapacak ve Fenerbahçe'nin rekorunu geride bırakacak.

MAURO ICARDI'NIN PERFORMANSI

Galatasaray'da bu sezon 38 maçta sahaya çıkan Mauro Icardi, 23 gol attı ve 11 asist yaptı.

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