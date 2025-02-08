Mauro Icardi, Fenerbahçe maçında İstanbul'a dönecek

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, Fenerbahçe maçında İstanbul'a dönecek.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Mauro Icardi, Fenerbahçe maçında İstanbul'a dönecek
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08 Şubat 2025 11:09
Galatasaray'da Mauro Icardi, İstanbul'a gelerek hem takım arkadaşları ile hasret giderdi hem de yönetim ve teknik heyet ile görüştü. Tottenham maçında yaşadığı ağır sakatlığın ardından Arjantin'e giden ve burada ameliyat olan Mauro Icardi, sonrasında ise tedavi sürecine başlamıştı.

İSTANBUL'A GELDİ, HERKES RAHATLADI

Ancak Tangocu'nun futbol hayatından çok eski eşi Wanda Nara ile yaşadığı olaylı süreç öne çıktı. Yıldız forvet, Arjantin medyasında her gün özel hayatı ile manşetlere çıkarken Galatasaray cephesi ise sezonu kapatan oyuncunun sağlık durumunu merak ediyordu.

Kulüp doktoru Yener İnce, futbolcu ile sık sık görüştüklerini ve raporlarına baktığını söylerken Icardi'nin de yeni sevgilisi China Suarez ile yaptığı İstanbul seyahati herkesi rahatlattı.

DERBİDE İSTANBUL'A DÖNECEK

Okan Buruk ile de görüşen ve takım arkadaşları ile de hasret gideren oyuncu, sonrasında ise Suarez ile İstanbul'u gezdi. Icardi, özel uçak ile geri dönerken Fenerbahçe derbisinde yeniden İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

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