Mauro Icardi'den olay paylaşım!

Galatasaray'ın golcü futbolcusu Mauro Icardi, Fenerbahçe derbisine kısa bir süre kalan dikkat çeken bir paylaşıma imza attı.
Arjantinli golcü, Instagram hesabından "Şampiyon GALATASARAY" şeklinde bir paylaşım yaptı. Icardi, bu paylaşımına sarı-kırmızı kalp ve aslan emojisi de ekledi.
Icardi'nin bu paylaşımında kullandığı askeri üniformalı fotoğraf ise dikkat çekti.
Galatasaraylı taraftarlar, bu paylaşıma yoğun ilgi gösterdi.
Mauro Icardi'nin paylaşımında kullandığı görsel:
Arjantinli golcü, Instagram hesabından "Şampiyon GALATASARAY" şeklinde bir paylaşım yaptı. Icardi, bu paylaşımına sarı-kırmızı kalp ve aslan emojisi de ekledi.
Icardi'nin bu paylaşımında kullandığı askeri üniformalı fotoğraf ise dikkat çekti.
Galatasaraylı taraftarlar, bu paylaşıma yoğun ilgi gösterdi.
Mauro Icardi'nin paylaşımında kullandığı görsel:
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