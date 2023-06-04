Mauro Icardi'den olay paylaşım!

Galatasaray'ın golcüsü Mauro Icardi, derbi öncesi dikkat çeken bir paylaşıma imza attı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; amiensfootball.com
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Mauro Icardi'den olay paylaşım!
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04 Haziran 2023 14:34
Galatasaray'ın golcü futbolcusu Mauro Icardi, Fenerbahçe derbisine kısa bir süre kalan dikkat çeken bir paylaşıma imza attı.

Arjantinli golcü, Instagram hesabından "Şampiyon GALATASARAY" şeklinde bir paylaşım yaptı. Icardi, bu paylaşımına sarı-kırmızı kalp ve aslan emojisi de ekledi.

Icardi'nin bu paylaşımında kullandığı askeri üniformalı fotoğraf ise dikkat çekti.

Galatasaraylı taraftarlar, bu paylaşıma yoğun ilgi gösterdi.

Mauro Icardi'nin paylaşımında kullandığı görsel:




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