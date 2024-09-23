Mauro Icardi'den derbi sonrası flaş hareket!

Mauro Icardi, Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ettiği derbinin ardından soyunma odasında flaş bir harekete imza attı.
Arjantinli futbolcu, Kadıköy'deki galibiyetin ardından sırtında 'Ali Koç' yazan 9 numaralı formayı giydi.
Soyunma odasında Icardi'nin formayı giydiği anları Galatasaray YouTube hesabı paylaştı.
Sarı kırmızılı takımın paylaştığı bu video Galatasaray taraftarları tarafından birçok kez paylaşıldı.
İŞTE O ANLAR
Arjantinli futbolcu, Kadıköy'deki galibiyetin ardından sırtında 'Ali Koç' yazan 9 numaralı formayı giydi.
Soyunma odasında Icardi'nin formayı giydiği anları Galatasaray YouTube hesabı paylaştı.
Sarı kırmızılı takımın paylaştığı bu video Galatasaray taraftarları tarafından birçok kez paylaşıldı.
İŞTE O ANLAR