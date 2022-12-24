Mauro Icardi'de Newell's tehlikesi

Galatasaray'ın bonservisini almak için çalışmalara başladığı Mauro Icardi'ye Newell's Old Boys talip oldu. Arjantin basınına konuşan bir kulüp yetkilisi, "Zor ama uğraşıyoruz" dedi.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
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Mauro Icardi'de Newell's tehlikesi
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24 Aralık 2022 13:38
Mauro Icardi
Mauro Icardi
Galatasaray
Galatasaray'da Mauro Icardi tehlikesi... Sarı-Kırmızılı yönetimin bonservisini almak için girişimlere başladığı Tangocu'ya Arjantin ekiplerinden Newell's Old Boys talip oldu.

Arjantin basınına konuşan bir kulüp yetkilisi, "Icardi'nin kulübüyle diyalog halindeyiz. Zor bir transfer bizim için ama uğraşıyoruz" açıklamasını yaptı. Haberin içeriğinde ise; Icardi'nin çocukluğunda Newell's taraftarı olduğuna ve bir gün formayı giymek istediğine de vurgu yapıldı. Galatasaray ise dünya starı için şartlarını zorlama kararı aldı.

YÖNETİM ELİNİ ÇABUK TUTACAK

Icardi'yi sadece Newell's'ın değil, İspanyol ekibi Valencia da istiyor. Tangocu'nun adı Atletico Madrid ile de anılmış hatta La Liga temsilcisinin ocak ayında golcü oyuncu için girişimlerde bulunacağı iddia edilmişti. Galatasaray Yönetimi ise elini çabuk tutarak Icardi konusunu bir an önce çözüme kavuşturmak istiyor. İlerleyen günlerde somut adımların atılması da bekleniyor.

ICARDI OLMAZSA VALENCIA

Öte yandan Newell's, eğer Icardi'de mutlu sona ulaşamazsa, rotasını Fenerbahçe'yle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Ekvadorlu yıldız Enner Valencia'ya çevirecek. 




 
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