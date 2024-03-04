Mauro Icardi, Beşiktaş'a karşı bu kez suskun

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, ilk kez bir Beşiktaş maçında gol atamadı.
Sarı-kırmızılı takımın geçen sezonki şampiyonluğunda önemli pay sahibi olan Icardi, özellikle şampiyonluk yaşamış takımlarla yapılan maçlardaki golcü kimliğiyle dikkati çekiyor. Arjantinli futbolcu, ligde Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Başakşehir ile oynanan 14 karşılaşmada 13 kez topu filelere gönderdi.
Daha önce forma giydiği 3 Beşiktaş derbisinde 5 kez fileleri havalandıran Icardi, ilk kez siyah-beyazlılara karşı bir maçta gol sevinci yaşayamadı.
Icardi'nin 4 Başakşehir karşılaşmasında 3, 3 Trabzonspor müsabakasında 3, 3 Fenerbahçe derbisinde 2 golü bulunuyor.
Sarı-kırmızılı takımın geçen sezonki şampiyonluğunda önemli pay sahibi olan Icardi, özellikle şampiyonluk yaşamış takımlarla yapılan maçlardaki golcü kimliğiyle dikkati çekiyor. Arjantinli futbolcu, ligde Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Başakşehir ile oynanan 14 karşılaşmada 13 kez topu filelere gönderdi.
Daha önce forma giydiği 3 Beşiktaş derbisinde 5 kez fileleri havalandıran Icardi, ilk kez siyah-beyazlılara karşı bir maçta gol sevinci yaşayamadı.
Icardi'nin 4 Başakşehir karşılaşmasında 3, 3 Trabzonspor müsabakasında 3, 3 Fenerbahçe derbisinde 2 golü bulunuyor.
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