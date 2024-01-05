Mauricio Pochettino: "Zamana ihtiyacımız var"

Chelsea Teknik Direktörü Mauricio Pochettino, takımın son durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Mauricio Pochettino: 'Zamana ihtiyacımız var'
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05 Ocak 2024 18:30
Bu sezon istediği sonuçları alamayan Chelsea'de Mauricio Pochettino açıklamalarda bulundu.

Pochettino yaptığı açıklamada, "FA Cup maçları bizim için büyük fırsat. Bu turnuvalar farklı oyunculara oynama fırsatı veriyor. Üst üste zor ve önemli maçlar oynayacağız. Bu maçlar, iyi bir takım olmak için önemli fırsat." dedi.

Deneyimli teknik adam, "Her şeyin zamanı var. Bu bir süreç, zamanla iyi olacak. Burası Chelsea, burada her zaman kazanmanız gerekiyor. Ancak yaptığımız analizlere bakınca hala zamana ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

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