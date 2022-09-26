Matic: 'Para için futbol oynamadım'

Roma forması giyen Nemanja Matic, İngiliz basınına konuştu.



Manchester United'dan ayrıldıktan sonra Roma'yı neden tercih ettiği sorulan Matic, "Yeni bir meydan okumaya ihtiyacım vardı. Ben hiçbir zaman para için futbol oynamadım. Daha fazla süre oynamak istedim, bu yüzden Jose Mourinho aradığında bunun doğru karar olduğunu biliyordum" ifadelerini kullandı.



Sırp futbolcu, Serie A'da oyunun hızının Premier Lig'e kıyasla daha düşük olduğuna yönelik gelen soruya ise, "Daha kolay bir iş olacağını düşünüyordum ancak hala çok koşmam gerekiyor. Neredeyse her maçta oynuyorum, kendimi güçlü ve güvende hissediyorum. Şehir çok güzel, mutluyum" diye cevap verdi.



"GELMİŞ GEÇMİŞ EN İYİ HOCALARDAN BİRİ"



Chelsea ve Manchester United'ın ardından Roma'da bir kez daha Jose Mourinho ile çalışmasını değerlendiren 34 yaşındaki futbolcu, "Onunla kişisel olarak harika bir ilişkim var ama nedenini soracak olursanız, bunu bilmiyorum. Eğer iyi sonuçlar alamazsanız, onunla çalışmak zor olabilir çünkü her zaman kazanmak istiyor. Bu durum, ona, oyunculara ve takıma baskı yapıyor. Eğer kazanamazsanız başınız belaya girebilir. Gelmiş geçmiş en iyi teknik direktörlerden biri, herkes buna katılıyor." dedi.









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