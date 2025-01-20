Martin Terrier sezonu kapattı

Bayer Leverkusen'de Fransız forvet Martin Terrier'in aşil tendonunun koptuğu açıklandı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Martin Terrier sezonu kapattı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
20 Ocak 2025 19:19
Bayer Leverkusen, evinde Borussia Mönchengladbach'ı 3-1'lik skorla mağlup etti. 

Leverkusen'de maça ilk 11'de başlayan Martin Terrier, 8. dakikada sakatlanarak yerini Piero Hincapié'ye bıraktı. 

Kulüpten yapılan açıklamada Fransız forvetin aşil tendonunun koptuğu açıklandı. 

Terrier, sezonun kalan bölümünde forma giyemeyecek.
 
 
 
 
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery