Martin Terrier sezonu kapattı

Bayer Leverkusen, evinde Borussia Mönchengladbach'ı 3-1'lik skorla mağlup etti.
Leverkusen'de maça ilk 11'de başlayan Martin Terrier, 8. dakikada sakatlanarak yerini Piero Hincapié'ye bıraktı.
Kulüpten yapılan açıklamada Fransız forvetin aşil tendonunun koptuğu açıklandı.
Terrier, sezonun kalan bölümünde forma giyemeyecek.
Leverkusen'de maça ilk 11'de başlayan Martin Terrier, 8. dakikada sakatlanarak yerini Piero Hincapié'ye bıraktı.
Kulüpten yapılan açıklamada Fransız forvetin aşil tendonunun koptuğu açıklandı.
Terrier, sezonun kalan bölümünde forma giyemeyecek.