Martin Skrtel: 'Skriniar, kendisi için en iyisini yaptı'

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Martin Skrtel, Milan Skriniar'ın transferi hakkında konuştu.
Süper Lig'de kalitenin iyice arttığını belirterek vatandaşının iyi bir tercih yaptığını söyledi.
2016- 17 sezonu başında geldiği Sarı-Lacivertliler'den 2019-20'de Atalanta'ya giderek ayrılan Skrtel, Skriniar için şunları söyledi: "Muhtemelen kendisi ve ailesi için en iyi tercihi yaptı. Bunu kesinlikle bir geri adım ya da kötü bir tercih olarak görmüyorum. Türkiye Süper Ligi'ni takip eden herkes bilir ki kalite ciddi anlamda gelişti." dedi.
DÜNYANIN HER YERİNDE VARLAR
Skrtel, "Trendyol Süper Lig henüz dünyanın en iyi ligleriyle karşılaştırılamaz ama seviyesi gerçekten çok yüksek. Kulüplerin sadece Türkiye'de değil, dünyanın her yerinde tesisleri mükemmel, kusursuz hizmeti ve çok sayıda taraftarı var." sözlerini sarf etti.
Martin Skrtel, Fenerbahçe formasıyla toplamda 119 resmi maçta forma giydi, 7 gol ve 3 asistle katkı verdi. Slovak savunmacı, Başakşehir'de ise 44 maça çıkarak 4 gol, 2 asistle oynadı. Futbolu bıraktıktan sonra Sprtak Trnava'da 2 sezon oyuncu izleme görevini üstlenen Skrtel, Dunajska Streda'da ise sportif direktörlük yaptı.
SKRİNİAR İÇİN PSG BEKLENİYOR
Milan Skriniar ile görüştüğünü açıklayan Fenerbahçe, oyuncuyla ve Paris Saint-Germain ile her konuda anlaşma sağladı. Sarı-Lacivertliler, oyuncu kiralama kotasında sıkışıklık yaşayan Fransız ekibini bekliyor.
PSG, herhangi bir oyuncu satışı yaptığında Skriniar'ın Sarı-Lacivertliler'e transferi tam anlamıyla resmiyet kazanacak.
Oyuncunun sağlık kontrollerinde bir problem çıktığı ve sakat olduğu iddiaları gündeme gelmişti. Fakat Skriniar'ın herhangi bir problemi olmadığı öğrenildi. 29'luk Slovak oyuncu, Galatasaray'la da görüşme yapmıştı.
Süper Lig'de kalitenin iyice arttığını belirterek vatandaşının iyi bir tercih yaptığını söyledi.
2016- 17 sezonu başında geldiği Sarı-Lacivertliler'den 2019-20'de Atalanta'ya giderek ayrılan Skrtel, Skriniar için şunları söyledi: "Muhtemelen kendisi ve ailesi için en iyi tercihi yaptı. Bunu kesinlikle bir geri adım ya da kötü bir tercih olarak görmüyorum. Türkiye Süper Ligi'ni takip eden herkes bilir ki kalite ciddi anlamda gelişti." dedi.
DÜNYANIN HER YERİNDE VARLAR
Skrtel, "Trendyol Süper Lig henüz dünyanın en iyi ligleriyle karşılaştırılamaz ama seviyesi gerçekten çok yüksek. Kulüplerin sadece Türkiye'de değil, dünyanın her yerinde tesisleri mükemmel, kusursuz hizmeti ve çok sayıda taraftarı var." sözlerini sarf etti.
Martin Skrtel, Fenerbahçe formasıyla toplamda 119 resmi maçta forma giydi, 7 gol ve 3 asistle katkı verdi. Slovak savunmacı, Başakşehir'de ise 44 maça çıkarak 4 gol, 2 asistle oynadı. Futbolu bıraktıktan sonra Sprtak Trnava'da 2 sezon oyuncu izleme görevini üstlenen Skrtel, Dunajska Streda'da ise sportif direktörlük yaptı.
SKRİNİAR İÇİN PSG BEKLENİYOR
Milan Skriniar ile görüştüğünü açıklayan Fenerbahçe, oyuncuyla ve Paris Saint-Germain ile her konuda anlaşma sağladı. Sarı-Lacivertliler, oyuncu kiralama kotasında sıkışıklık yaşayan Fransız ekibini bekliyor.
PSG, herhangi bir oyuncu satışı yaptığında Skriniar'ın Sarı-Lacivertliler'e transferi tam anlamıyla resmiyet kazanacak.
Oyuncunun sağlık kontrollerinde bir problem çıktığı ve sakat olduğu iddiaları gündeme gelmişti. Fakat Skriniar'ın herhangi bir problemi olmadığı öğrenildi. 29'luk Slovak oyuncu, Galatasaray'la da görüşme yapmıştı.