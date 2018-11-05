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Marsilya'ya deplasmanda 3 gollü şok! Montpellier...

Fransa Ligue 1'de 12. haftada Marsilya deplasmanda Montpellier'ye 3-0 mağlup oldu.

Kaynak: Sporx.com
Marsilya'ya deplasmanda 3 gollü şok! Montpellier...
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05 Kasım 2018 00:56
Fransa Ligue 1'de 12. haftada Montpellier ile Marsilya karşı karşıya geldi.

Mücadelenin ilk yarısından gol sesi çıkmadı ve devreye 0-0'lık skorla girildi. Maçta ilk gol 51. dakikada Laborde'den geldi ve Montpellier öne geçti.

Montpellier, 62. dakikada Laborde ile farkı 2'ye çıkardı. Son sözü ise 70. dakikada Lasne söyledi ve Montpellier, Marsilya'yı 3-0 mağlup etti.

Bu sonuçla birlikte Montpellier puanını 25'e yükseltti. Marsilya ise 19 puanda kaldı.

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