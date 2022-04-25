Marsilya'ya, Reims karşısında tek gol yetti

Fransa Ligue 1'in 34. haftasında Marsilya, deplasmanda karşılaştığı Reims'i 1-0 mağlup etti.

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Marsilya'ya, Reims karşısında tek gol yetti
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25 Nisan 2022 00:35
Fransa Ligue 1'in 34. haftasında Oscar Garcia'nın ekibi Reims ile Jorge Sampaoli'nin ekibi Marsilya karşı karşıya geldi.

II. Auguste-Delaune Stadı'nda oynanan mücadeleyi Marsilya 1-0 kazanırken, konuk ekibin tek golü 83. dakikada Gerson'dan geldi.

Marsilya'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder, ilk 11'de başladığı maçta 73 dakika forma giydi.

Bu sonuçla beraber son 7 maçta 6. galibiyetini alan Marsilya puanını 65'e yükseltirken, ev sahibi Reims 40 puanda kaldı.

Ligin diğer haftasında Marsilya, evinde Lyon'u ağırlarken Reims, deplasmanda Lorient'e konuk olacak.

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