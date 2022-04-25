Marsilya'ya, Reims karşısında tek gol yetti

Fransa Ligue 1'in 34. haftasında Oscar Garcia'nın ekibi Reims ile Jorge Sampaoli'nin ekibi Marsilya karşı karşıya geldi.
II. Auguste-Delaune Stadı'nda oynanan mücadeleyi Marsilya 1-0 kazanırken, konuk ekibin tek golü 83. dakikada Gerson'dan geldi.
Marsilya'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder, ilk 11'de başladığı maçta 73 dakika forma giydi.
Bu sonuçla beraber son 7 maçta 6. galibiyetini alan Marsilya puanını 65'e yükseltirken, ev sahibi Reims 40 puanda kaldı.
Ligin diğer haftasında Marsilya, evinde Lyon'u ağırlarken Reims, deplasmanda Lorient'e konuk olacak.
II. Auguste-Delaune Stadı'nda oynanan mücadeleyi Marsilya 1-0 kazanırken, konuk ekibin tek golü 83. dakikada Gerson'dan geldi.
Marsilya'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder, ilk 11'de başladığı maçta 73 dakika forma giydi.
Bu sonuçla beraber son 7 maçta 6. galibiyetini alan Marsilya puanını 65'e yükseltirken, ev sahibi Reims 40 puanda kaldı.
Ligin diğer haftasında Marsilya, evinde Lyon'u ağırlarken Reims, deplasmanda Lorient'e konuk olacak.