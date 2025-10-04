Marsilya, üç puanı üç golle aldı!

Fransa Ligue 1'in 7. hafta maçında Marsilya, Metz'e konuk oldu:
Saint Symphorien Stadyumu'ndaki mücadeleyi Marsilya, 3-0 mağlup etti.
Marsilya'ya galibiyeti getiren golleri 51. dakikada Igor Paixao, 69. dakikada Matthew O'Riley ve 76. dakikada Amine Gouiri kaydetti.
Bu sonucun ardından Marsilya, 15 puana yükseldi. Metz, 2 puanda kaldı.
Milli aranın ardından Marsilya, Le Havre'yi ağırlayacak. Metz, Toulouse deplasmanına gidecek.
