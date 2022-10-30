Marsilya'nın galibiyet hasreti sürüyor!

Fransa Ligue 1 13. hafta maçında Marsilya, deplasmanda Strasbourg ile karşılaştı.



Stade de la Mainau'da oynanan maç 2-2 eşitlikle sona erdi. Konuk ekibin golleri 8. dakikada Cheikh Dieng ve Issa Kabore kaydetti. Ev sahibi ekibin golleri ise 76. dakikada Lebo Mothiba ve 90+3. dakikada Gameiro'dan geldi.



Milli oyuncu Cengiz Ünder maça 11'de başladı ve 72 dakika sahada kaldı.



Ligde son 3 maçını kaybeden Marsilya, Strasbourg karşısında son dakikaya kadar önde olmasına rağmen üstünlüğünü koruyamadı. Strasbourg ise son 3 maçından galibiyet çıkaramadı.



Alınan bu sonucun ardından Marsilya puanını 24'ya, Strasbourg ise 10 çıkardı.



Ligin bir sonraki haftasında Marsilya, Lyon'u konuk edecek. Strasbourg ise AC Ajaccio ile oynayacak.





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