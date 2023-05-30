Marsilya kararını verdi: 'Ayrılalım Cengiz'

Fransa Ligue 1 ekibi Marsilya'da forma giyen milli oyuncu Cengiz Ünder ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.



Ligue 1'i üçüncü sırada bitirmeyi garantileyen Marsilya gelecek sezon büyük bir kadro revizyonuna gidecek. Fransız devi 10 oyuncuyla yollarını ayırma kararı aldı.



La Provence gazetesinde yer alan habere göre; bu isimler arasında Dimitri Payet, Matteo Guendouzi, Leonardo Barlerdi gibi isimlerin yanı sıra Cengiz Ünder'de bulunuyor.



Marsilya bu ayrılışların ardından takıma sekiz ya da dokuz yeni isim transfer edecek.



TUDOR'UN VAZGEÇİLMEZİ OLDU



Marsilya'da Teknik Direktörü Igor Tudor'un vazgeçilmez isimlerinden biri olan Cengiz Ünder, bu sezon 36'sı Ligue 1 olmak üzere 45 maçta görev yaptı.



25 yaşındaki oyuncu bu maçlarda 5 gol atarken, 6 asist yaptı.



