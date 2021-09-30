Marsilya - Galatasaray maçı durdu

UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ın Marsilya ile deplasmanda oynadığı maç 35. dakikada durdu.
Sahaya atılan meşalelerin ardından Marsilya taraftarları, Galatasaray tribünlerine meşale attı.
Fatih Terim, Galatasaray tribününe giderek taraftarlarından sakin olmasını istedi.
Tribünlerin sakinleştirilmesinin ardından maç kaldığı yerden başladı.
Sahaya atılan meşalelerin ardından Marsilya taraftarları, Galatasaray tribünlerine meşale attı.
Fatih Terim, Galatasaray tribününe giderek taraftarlarından sakin olmasını istedi.
Tribünlerin sakinleştirilmesinin ardından maç kaldığı yerden başladı.