Marsilya dolu dizgin devam ediyor: 2-0

Fransa Ligue 1'in 6. haftasında Marsilya, Auxerre'i deplasmanda 2-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Marsilya dolu dizgin devam ediyor: 2-0
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03 Eylül 2022 19:58
Fransa Ligue 1'in 6. haftasında Jean Marc Furlan'ın ekibi Auxerre ile Igor Tudor'un yönetimindeki Marsilya karşı karşıya geldi.

L'Abbe Deschamps Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Marsilya 2-0 kazanırken goller; 8. dakikada Gerson ve 84. Alexis Sanchez'den geldi.

Marsilya'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder, ilk 11 başladığı maçın 59. dakikasında oyundan alındı.

Bu sonuçla beraber Marsilya puanını 16'ya yükseltirken, Auxerre 7 puanda kaldı. Ligin bir sonraki haftasında Marsilya, evinde Lille ile karşılaşırken Auxerre deplasmanda Rennes'e konuk olacak.

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