Marsilya'da Cengiz Ünder belirsizliği sürüyor

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsilya'da teknik direktör Jorge Sampaoli, milli futbolcu Cengiz Ünder'in sakatlığıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Marsilya'da Cengiz Ünder belirsizliği sürüyor
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19 Kasım 2021 15:54
Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsilya'da teknik direktör Jorge Sampaoli, sakatlığı bulunan milli futbolcu Cengiz Ünder'in Lyon ve Galatasaray ile oynayacakları maçlarda oynama durumunun belirsiz olduğunu söyledi.

Ligue 1'in 14. haftasında deplasmanda karşılaşacakları Olympique Lyon maçı öncesi Cengiz Ünder ile ilgili açıklamalarda bulununan Sampaoli, "Sakatlığının ardından iyileşme sürecinde. Biraz daha hızlı bir şekilde dönmesini bekliyorduk. Hâlâ küçük bir sıkıntısı var, bu yüzden onu bu hafta sonu Lyon maçına veya önümüzdeki Perşembe günü Galatasaray ile oynayacağımız maçın kadrosuna alıp alamayacağımızı göreceğiz." ifadelerinini kullandı.


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