Marquinhos'tan Enrique'ye övgü

PSG forması giyen Marquinhos, teknik direktörü Luis Enrique ile ilgili övgü dolu sözler kullandı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Marquinhos'tan Enrique'ye övgü
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
08 Aralık 2024 14:21
Paris Saint-Germain forması giyen Marquinhos, verdiği röportajda Luis Enrique ile ilgili övgü dolu sözler kullandı.

Brezilyalı savunma oyuncusu, "Luis Enrique ile işler çok iyi gidiyor. Herkes onu çok seviyor, samimi ve bize çok yakın. Enrique ile konuşmak çok kolay." diye konuştu.

Enrique ile çalışmanın nasıl olduğunu da anlatan Marquinhos, "Enrique'nin net bir oyun felsefesi var ve çok talepkar. Bizi çok fazla zorluyor." ifadelerini kullandı.

30 yaşındaki futbolcu, PSG'de bu sezon 16 maçta 1348 dakika sahada kaldı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery