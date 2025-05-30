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Marquinhos: "Finalde her şey olabilir."

PSG takımı kaptanı Marquinhos, UEFA Şampiyonlar Ligi finali öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

calendar 30 Mayıs 2025 23:00
Haber: AA, Fotoğraf: Imago
Marquinhos: 'Finalde her şey olabilir.'
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Marquinhos, PSG ile karşılacakları UEFA Şampiyonlar Ligi Finali öncesi konuştu.

PSG Kaptanı Marquinhos, "Finalde her şey olabilir ama yarına hazırız. Bireysel performanstan daha önemlisi takım olarak iyi oynamalıyız." ifadelerini kullandı.

Inter'i iyi analiz ettiklerini ve rakip üzerinde oluşturacakları baskıyla maçı kazanmaya çalışacaklarını anlatan takım kaptanı, şampiyonluk için tüm hazırlıkları yaptıklarını dile getirdi.

Marquinhos, "Final maçı, bizim için sezondaki en önemli maç olacak ve en iyi oyunumuzu sahaya yansıtmalıyız." ifadelerini kullandı.


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