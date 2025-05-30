Marquinhos, PSG ile karşılacakları UEFA Şampiyonlar Ligi Finali öncesi konuştu.



PSG Kaptanı Marquinhos, "Finalde her şey olabilir ama yarına hazırız. Bireysel performanstan daha önemlisi takım olarak iyi oynamalıyız." ifadelerini kullandı.



Inter'i iyi analiz ettiklerini ve rakip üzerinde oluşturacakları baskıyla maçı kazanmaya çalışacaklarını anlatan takım kaptanı, şampiyonluk için tüm hazırlıkları yaptıklarını dile getirdi.



Marquinhos, "Final maçı, bizim için sezondaki en önemli maç olacak ve en iyi oyunumuzu sahaya yansıtmalıyız." ifadelerini kullandı.



