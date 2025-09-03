Marmara'da rüzgar olmayınca yelkenciler kitap okudu

Tekirdağ'da Süleymanpaşa Belediyesi, Türkiye Yelken Federasyonu ve Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü işbirliğinde düzenlenen 9. Uluslararası Süleymanpaşa Optimist Cup Yelken Yarışları'nın ikinci gününde rüzgar esmeyince sporcular kitap okuyarak vakit geçirdi.Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Tekirdağ Valiliğinin katkılarıyla gerçekleştirilen organizasyona, 8 ülkeden 34 kulüp ve 256 yelkenci katılıyor.Bugün rüzgarın beklenen kuvvette esmemesi nedeniyle kıyıda kalan sporcular, kitap okuyarak zamanı değerlendirdi.Psikolojik danışman ve yarış hakemi Bingül Uzel, AA muhabirine, sporcuların gerekli rüzgarı beklerken zamanlarını kitap okuyarak değerlendirdiğini söyledi.Verimli bir aktiviteyle rüzgarı beklediklerini ifade eden Uzel "Karada boş beklemek yerine kitap okuyarak vakti verimli geçirmek istedik. Rüzgarın uygun hale gelmesiyle yarışlara devam edeceğiz." dedi.Yelkencilerden Kübra Nur Sanan da yarışa çıkamadıkları için kıyıda kitap okuyarak rüzgarın esmesini beklediklerini dile getirdi.5 Eylül'de sona erecek organizasyon kapsamında Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, Cezayir, Suudi Arabistan, Bulgaristan, Ukrayna, Tacikistan ve Rusya'dan gelen sporcular, dün Marmara Denizi'nin 3 kilometre açığında optimist kategorisinde mücadele etmişti.