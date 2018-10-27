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Markovic: "Fenerbahçe, Avrupa'nın en iyilerinden biri"

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Gaziantep Basketbol sahasında Fenerbahçe'ye 55-67 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından her iki takımın başantrenörleri basın toplantısında konuştu.

Kaynak: DHA
Markovic: 'Fenerbahçe, Avrupa'nın en iyilerinden biri'
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27 Ekim 2018 18:23
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Gaziantep Basketbol sahasında Fenerbahçe'ye 55-67 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından her iki takımın başantrenörleri basın toplantısında konuştu.

Maçın sadece 3'üncü periyodunda iyi oynadıklarını ifade eden Gaziantep Basketbol'un başantrenörü Nenad Markovic, "Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum çok iyi bir takım. Bugün maçta gördüklerimiz bence son 2-3 haftadır çalıştıklarımızın yansımasıydı. Sezonun başından beri ritim kaybettik. Bunun sebebi 2 oyuncumuzun sakatlanması. Son iki haftalık süreçte bizim antrenmanda yeteri kadar oyuncuya sahip olamamamızdan dolayı yeteri kadar çalışamadık. Rakip Fenerbahçe olunca onlara karşı daha agrasif olmanız gerekiyor. Bu konuyla ilgili hiçbir soru işareti yoktu. Tabii onlara karşı oynamak biraz da kolay çünkü bildiğiniz gibi Fenerbahçe Avrupa'nın en iyi takımlarından birisi. Maça aslında bakarsanız çok korkak başladık. Hücumda sert değildik yeteri kadar mücadele etmedik. Bu benim takımımla ilgili ilk yarıdaki izlenimimdi. Ama maçın 3'üncü çeyreğinde özellikle onlardan istediğimi sahaya yansıttılar. Daha sertlerdi, daha boş atışları değerlendirdiler sadece maçın 3'üncü çeyreğinden memnun olduğumu söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.

OBRADOVİC: "OFANSİF AÇIDAN İYİ OYNAMADIK"
Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic ise oyuncularının reaksiyonundan memnun olduğunu belirterek, "Sezona çok iyi başlayan bir takıma karşı oynadık ve zor bir maç olmasını bekliyorduk. Çok sert ve agresif bir savunmayla başlamamız gerekiyordu. Maçımızın en iyi kısmı buydu sanırım. Ofansif açıdan ise hiç iyi oynamadık. Bu da çok çalışmamız gerektiğini gösteriyor. Diğer yandan oyuncuların reaksiyonlarından çok mutluyum. Maçı kazanmanın yolunu buldular. Gaziantep'e başarılar diliyorum" diye konuştu.

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