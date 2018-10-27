Markovic: 'Fenerbahçe, Avrupa'nın en iyilerinden biri'

OBRADOVİC: "OFANSİF AÇIDAN İYİ OYNAMADIK"

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Gaziantep Basketbol sahasında Fenerbahçe'ye 55-67 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından her iki takımın başantrenörleri basın toplantısında konuştu.Maçın sadece 3'üncü periyodunda iyi oynadıklarını ifade eden Gaziantep Basketbol'un başantrenörü Nenad Markovic, "ifadelerini kullandı.Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic ise oyuncularının reaksiyonundan memnun olduğunu belirterek,diye konuştu.