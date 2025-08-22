22 Ağustos
Karagümrük-Göztepe
21:30
22 Ağustos
Arca Çorum FK-Sarıyer
21:30
22 Ağustos
Bayern Munih-RB Leipzig
21:30
22 Ağustos
West Ham United-Chelsea
22:00
22 Ağustos
Real Betis-Alaves
22:30
22 Ağustos
PSG-Angers
21:45

Mario Lemina'dan transfer iddialarına yanıt!

Mario Lemina, son günlerde hakkında çıkan transfer iddialarıyla alakalı sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

calendar 22 Ağustos 2025 15:35 | Son Güncelleme Tarihi: 22 Ağustos 2025 15:56
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mario Lemina için son günlerde transfer gündemi ortaya çıkmıştı.

Yağız Sabuncuoğlu, 31 yaşındaki futbolcu için son 48 saatte oyuncunun temsilcisiyle temasa geçen kulüpler olduğunu duyurmuştu.

Gabonlu orta saha konuyla alakalı sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Mario Lemina yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Konuşmayı bırakın. Ben Galatasaray'dayım. Sadece Galatasaray. Spekülasyon yok. Galatasaray'daki geleceğime tamamen bağlıyım. Konu kapandı."

İŞTE O PAYLAŞIM:




TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
2 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
3 Antalyaspor 2 2 0 0 3 1 6
4 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
5 Trabzonspor 2 2 0 0 2 0 6
6 Göztepe 2 1 1 0 3 0 4
7 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
8 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
9 Kayserispor 1 0 1 0 1 1 1
10 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
11 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 0 1
12 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
13 Gençlerbirliği 2 0 0 2 1 3 0
14 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
15 Kocaelispor 2 0 0 2 0 2 0
16 Karagümrük 1 0 0 1 0 3 0
17 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
18 Gaziantep FK 2 0 0 2 0 6 0
