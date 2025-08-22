Mario Lemina'dan transfer iddialarına yanıt!

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mario Lemina için son günlerde transfer gündemi ortaya çıkmıştı.
Yağız Sabuncuoğlu, 31 yaşındaki futbolcu için son 48 saatte oyuncunun temsilcisiyle temasa geçen kulüpler olduğunu duyurmuştu.
Gabonlu orta saha konuyla alakalı sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
Mario Lemina yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;
"Konuşmayı bırakın. Ben Galatasaray'dayım. Sadece Galatasaray. Spekülasyon yok. Galatasaray'daki geleceğime tamamen bağlıyım. Konu kapandı."
İŞTE O PAYLAŞIM:
Yağız Sabuncuoğlu, 31 yaşındaki futbolcu için son 48 saatte oyuncunun temsilcisiyle temasa geçen kulüpler olduğunu duyurmuştu.
Gabonlu orta saha konuyla alakalı sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
Mario Lemina yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;
"Konuşmayı bırakın. Ben Galatasaray'dayım. Sadece Galatasaray. Spekülasyon yok. Galatasaray'daki geleceğime tamamen bağlıyım. Konu kapandı."
İŞTE O PAYLAŞIM: