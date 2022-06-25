Mariano Diaz için transfer açıklaması

Real Madrid'de forma giyen ve Fenerbahçe ile adı geçen Mariano Diaz için menajeri David Arana'dan transfer açıklaması geldi. İşte ayrıntılar...

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Mariano Diaz için transfer açıklaması
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25 Haziran 2022 17:54
Fenerbahçe'nin transfer hedeflerinden biri olarak gösterilen Mariano Diaz için transfer açıklaması geldi.

28 yaşındaki futbolcunun menajeri David Arana, Bernabeu Digital internet sitesine yaptığı açıklamada, "Mariano'nun planı kendisini mutlu edecek bir teklifle Real Madrid'den ayrılmak. Bunun için onun sevebileceği kulüpler bulmaya çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

Mariano Diaz'ın Real Madrid ile hala 1 yıllık sözleşmesi olduğunu hatırlatan Arana, "Futbolcular için her zaman kolay bir çıkış yolu bulmak kolay değildir, Mariano da uygun bir çıkış bulamazsa kalacaktır, hala sözleşmesi de var" diye konuştu.

David Arana, son olarak "Konu para kazanmak değil, Mariano daha fazla kazanacağı takımlara gidebilirdi, onun için önemli olan oynamak" sözlerini kullandı.

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