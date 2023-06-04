Marek Hamsik'in son dansı ağlattı

Hamsik'in duygu dolu vedası gazete manşetlerinde yer aldı.

Futbolu bırakma kararı veren Marek Hamsik, kaptanlık pazubentiyle Akyazı'da çıktığı son maçında takımına son kez gol ve asist katkısı sağladı. Süper Lig'deki ilk penaltı golünü Alanyaspor kalesine gönderen futbolcu, golden sonra gözyaşlarını tutamadı. 61'inci dakikada skorboard'da yansıtılan 'The last dance' yazısı ve tribünlerde açılan Trabzonspor forması silueti eşliğinde yerini Abdülkadir'e bırakan yıldız oyuncu, alkışlar ve gözyaşlarıyla saha kenarına geldi.

Maç bitiminde Akyazı'da taraftarı son kez selamlayan ve üçlü çektiren Hamsik'i arkadaşları kucaklayıp havaya attı. Trabzonspor'un sahasında son dansını yapan yıldız oyuncunun vedasında duygulu anlar yaşandı. Efsane oyuncunun Trabzon'a vedası takım arkadaşları ve taraftarları ağlattı. Trabzonspor'da futbol kariyerine veda eden yıldız orta sahanın, bordo mavili formayla tüm kulvarlara çıktığı 65 maçta 6 gol ve 6 asisti bulunuyor.

Kentte yayın yapan gazeteler, Trabzon'da son maçına çıkan yıldız oyuncuyu manşetlerine taşıyarak veda etti. Slovak oyuncunun ayrılığı "Trabzon'dan bir yıldız kaydı, her yer Marek Hamsik'ti", "Efsaneye yakışır veda", "Fırtına, Alanya'da patladı, efsane veda etti", "Gidiyorum bütün aşklar yüreğimde", "Hamsik'in farklı vedası", "Efsanenin gözyaşları" başlıklarıyla sayfalara taşındı.