Marek Hamsik çılgınlığı: 'Bırakma bizi'

Trabzonspor'un Sivasspor'u mağlup ettiği karşılaşmada takımına galibiyeti getiren golü kaydeden Marek Hamsik, bordo-mavililerin haftayı üç puanla kapamasında baş rolü oynayan isim oldu. Deneyimli futbolcu geçen sezon elde edilen tarihi şampiyonluğun da mimarlarındandı.



Dünya yıldızının başarılı performansını bu sezon da sürdürüyor olması, camianın yüzünü güldürdü. Şampiyonluk sezonunda takımın maestrosu görünmününde olan Slovak futbolcu, oyunu yönlediren, tempoyu belirleyen isim olmasının yanında zaman zaman skora katkılar yaparak da öne çıktı. Bu sezon da bu kimliğini sürdüren Marek Hamsik, Kızılyıldız karşılaşmasının ardından Sivasspor karşısında da fileleri havalandırarak yine sahneye çıktı.



Hamsik istikrarlı görüntüsünü de sürdürüyor... Yedisi ligde olmak üzere bu sezon, 12 maçta forma giyen 35 yaşındaki futbolcu, ilerleyen yaşına karşın bir çok maçta en çok koşan isimler arasında yer almasıyla dikkat çekiyor. Hamsik 20 Kasım'da ise milli takım kariyerini sonlandıracak. Slovakya'nın Şili ile yapacağı maçta son kez milli formayı giyecek olan oyuncu milli formaya zirvede elveda diyecek.



Marek Hamsik'in milli takımı bırakacağı dönemde hala formunun zirvesinde olması ülkesinde buruk karşılanıyor. 135 kez giydiği milli formayla bu alanda bir rekoru elinde bulunduran futbolcunun milli takıma hala önemli katkılar sağlayacağının ortada olduğu bir dönemde artık Slovakya için sahada olmayacak olması, milli takım açısından önemli bir eksiklik olarak değerlendiriliyor.



Gözler Kızılyıldız'da



Ligde son 5 maçta 3 galibiyet 2 beraberlik alan, Avrupa Ligi'nde de 4-0'lık Monaco zaferiyle sükse yapan Trabzonspor'da gözler Kızılyıldız maçına çevrildi.



Hem lig hem de Avrupa'da Dünya Kupası arasına moralli girmek isteyen bordo-mavililer, 27 Ekim Perşembe akşamı deplasmanda oynanacak Kızılyıldız maçından da 3 puan bekliyor. Kızılyıldız'ı ilk maçta evinde yenen Abdullah Avcı ve takımı, bu kez de galibiyet hedefliyor. Avrupa Ligi'nde grupta liderliği almak isteyen Trabzonspor, şimdiden bu maça odaklandı. Sivasspor galibiyetiyle moral bulan bordo-mavililer hafta boyunca Sırbistan'daki maça hazırlanacak.





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