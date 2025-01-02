Marcus Rashford'un Türkiye kararı!

Manchester United'ın yıldızı Marcus Rashford, Suudi Arabistan'dan gelen yıllık 42 Milyon €'luk 3 büyük teklifi reddetti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; X.com
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Marcus Rashford'un Türkiye kararı!
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02 Ocak 2025 22:46
Son güncelleme 02 Ocak 2025 22:57
Manchester United forması giyen İngiliz yıldız Marcus Rashford, Suudi Arabistan'dan gelen yıllık 42 Milyon €'luk 3 büyük teklifi reddetti.

Daily Mail'in haberine göre 27 yaşındaki oyuncu, yeni teknik direktör Ruben Amorim'in kararıyla kadro dışı bırakılmasının ardından Ocak ayında takımdan ayrılabilir.

TÜRKİYE'DE FORMA GİYMEYE SICAK BAKMIYOR

Türkiye'deki dev kulüplerle ismi sık sık anılan yıldız futbolcu, Suudi Arabistan'ın yanı sıra Türkiye'ye transfer olmayı da kesin bir şekilde reddetti. Rashford, sadece rekabetçi bir ligde forma giyerek İngiltere Milli Takımı'ndaki yerini geri kazanmayı hedefliyor.

PERFORMANSI

Manchester United formasıyla 24 maçta görev alan Rashford, 7 gol 3 asist performans sergiledi.
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