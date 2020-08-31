Sosyal medyada Newcastle United'ı takibe alan Marcao için İngiltere'ye transfer iddiası yüksek sesle dile getirilmeye başlandı.



Galatasaray'a Brezilyalı stoperi için ulaşmış bir teklif yok. Ancak Fatih Terim'den yönetime, "Marcao için 10 milyon Euro'nun altında gelecek teklifleri değerlendirmeye almayın'' mesajı gitti.



GALATASARAY'IN TALEBİ 15 MİLYON EURO



Sarı-kırmızılılar, bir buçuk sene önce 4 milyon Euro bonservis ödediği Marcao'ya 15 milyon Euro değer biçiyor. 24 yaşındaki Sambacı, milli olma kriterine uymasa da yüksek bonservisle (15 milyon Pound) Ada'ya transfer olması halinde özel izinle lisans çıkartılabiliyor.



Galatasaray'da 850 bin Euro kazanan Marcao'yu geçen sezon içinde İtalyan ekibi Atalanta da takip etti.



