Marcao'ya yüzde 50 engeli

Sevilla, Avrupa'da şampiyon olunca G.Saray, Marcao için 1 milyon Euro daha bonservis bonusu alacaktı. Ancak oyuncu yüzde 50'den az forma giyince 22 milyon TL uçtu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Instagram
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Marcao'ya yüzde 50 engeli
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02 Haziran 2023 12:21
Son güncelleme 02 Haziran 2023 12:31
Galatasaray, sezon başında Marcao'yu 12 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Sevilla'ya satmıştı.

Sözleşmeye koyulan bonus maddelerinden biri olan Avrupa Ligi şampiyonluğu gerçekleşti. Roma'yı deviren İspanyollar, kupayı müzesine götürürken başarılı isim için sarı-kırmızılı kulübe 1 milyon Euro daha ödeneceği gündeme geldi.

Ancak sözleşmedeki bir detay bonusa engel oldu. 1 milyon Euro ek ödeme için Marcao'nun Avrupa Ligi maçlarının en az yarısında oynaması gerekiyordu. PSV, Fenerbahçe, M.United, Juventus ve Roma ile 9 maç oynayan Sevilla'da Marcao sadece 3 kez forma şansı buldu.

Brezilyalı stoper, yüzde 50 kriterini karşılamadığı için bonus gerçeğe dönüşmedi.
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