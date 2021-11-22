Marcao derbide sınıfı geçti ama yetmedi

Galatasaray'ın Brezilyalı stoperi Marcao, savunma performansıyla alkış aldı ancak bu performansı derbi galibiyeti için yeterli olmadı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Marcao derbide sınıfı geçti ama yetmedi
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22 Kasım 2021 14:00
Marcao
Marcao
Galatasaray
Galatasaray formasıyla son haftalarda ortaya koyduğu etkili performansla dikkat çeken Marcao, Fenerbahçe derbisine de ilk 11'de başladı.

Brezilyalı stoper, 90 dakika görev yaptığı mücadelede oyunun ilk anından sonuna kadar mücadeleci bir görüntü ortaya koysa da takımının Nef Stadı'ndan 2-1'lik sonuçla mağlup ayrılmasına engel olamadı.

Marcao, özellikle Van Aanholt'u savunma arkasına kaçırdığı paslarıyla dikkat çekerken rakip yarı sahada pas isabet oranı %90 oldu.

13 ikili mücadeleye girip 11'ini kazanan Brezilyalı, girdiği tek hava topu mücadelesinde de başarılı oldu. 


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