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Marc Gasol, Girona'da oynayacak!

Eski NBA oyuncusu Marc Gasol'un, İspanya'da Girona forması giyeceği bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
Eski NBA oyuncusu Marc Gasol'un, İspanya'da Girona forması giyeceği bildirildi.

2021-22 NBA sezonu başlamadan önce Memphis Grizzlies tarafından serbest bırakılan Gasol, basketbol kariyeri için geleceğini düşünmek adına İspanya'ya dönmüştü.

Halen oynamak istediğine karar vermiş olan Gasol, sahibi ve başkanı olduğu İspanya'daki Girona için oynamak adına geri dönmeye karar verdi.

Önümüzdeki birkaç hafta takımla antrenman yapacak olan Gasol'un, Aralık ayı başlarında bir maçta forma giymeyi hedeflediği ve sezonun geri kalanında Girona'da kalmasının beklendiği açıklandı.


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