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Manuel Fernandes: ''Beşiktaş ile tekrar anlaşıyordum...''

Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımında başarılı bir performans sergileyen Manuel Fernandes, Beşiktaş hakkında flaş bir itirafta bulundu.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Manuel Fernandes: ''Beşiktaş ile tekrar anlaşıyordum...''
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25 Şubat 2018 17:13
Rusya Ligi takımlarından Lokomotiv Moskova'nın Portekizli futbolcusu Manuel Fernandes, Portekiz basınına verdiği röportajda Beşiktaş itiraflarında bulundu.

Geçtiğimiz hafta Avrupa Ligi'nde Nice takımına karşı hat-trick yapan Fernandes, ''Beşiktaş'ta evimde gibi hissediyordum. Çok iyi zaman geçiriyordum, ayrıca iyi futbol oynuyordum. Beşiktaş ile sözleşme yenilemeye çok yakındım ama anlaşamadık. Ardından ben de Moskova'ya gittim'' sözlerini kullandı.

32 yaşınki yıldız futbolcu, geleceği hakkında konuşurken ''Açıkçası futboldan alabildiğim kadar zevk almaya bakacağım. Sanırım yapabileceğim en iyi şey bu. 2019'a kadar sözleşmem devam ediyor. Sözleşme zamanı geldiğinde bakarız'' dedi.



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