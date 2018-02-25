Manuel Fernandes: ''Beşiktaş ile tekrar anlaşıyordum...''

Rusya Ligi takımlarından'nın Portekizli futbolcusu, Portekiz basınına verdiği röportajda Beşiktaş itiraflarında bulundu.Geçtiğimiz hafta Avrupa Ligi'nde Nice takımına karşı hat-trick yapan Fernandes, ''Beşiktaş'ta evimde gibi hissediyordum. Çok iyi zaman geçiriyordum, ayrıca iyi futbol oynuyordum.ama anlaşamadık. Ardından ben de Moskova'ya gittim'' sözlerini kullandı.32 yaşınki yıldız futbolcu, geleceği hakkında konuşurken ''Açıkçası futboldan alabildiğim kadar zevk almaya bakacağım. Sanırım yapabileceğim en iyi şey bu. 2019'a kadar sözleşmem devam ediyor. Sözleşme zamanı geldiğinde bakarız'' dedi.