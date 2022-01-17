MANU, yeni hocasını açıklamak istiyor

Ole Gunnar Solskjaer'in ardından takımı geçici olarak Ralf Rangnick'e emanet eden Manchester United, yeni teknik adam arıyor.



Manchester Evening News'te yer alan habere göre; İngiliz ekibinin sezon bitmeden yeni teknik direktörü açıklamak istediği aktarıldı.



2 İSİM FAVORİ



Kulübün, yeni teknik direktörü bir an önce açıklamak istemesindeki nedenin, kararın ne kadar erken alınırsa takıma o kadar olumlu etki edeceğini düşündüğü, favori adayların ise Paris Saint-Germain'den Mauricio Poccettino ve Ajax'tan Eric ten Hag olduğu belirtildi.



İngiliz ekibinde şu an kulübede yer alan Ralf Rangnick, sezon bitiminde danışmanlık pozisyonuna geçecek.





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