MANU, yeni hocasını açıklamak istiyor

Manchester United'ın sezon bitmeden önce yeni teknik direktörünü açıklamak istediği ifade edildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
MANU, yeni hocasını açıklamak istiyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
17 Ocak 2022 16:22
Ole Gunnar Solskjaer'in ardından takımı geçici olarak Ralf Rangnick'e emanet eden Manchester United, yeni teknik adam arıyor.

Manchester Evening News'te yer alan habere göre; İngiliz ekibinin sezon bitmeden yeni teknik direktörü açıklamak istediği aktarıldı.

2 İSİM FAVORİ

Kulübün, yeni teknik direktörü bir an önce açıklamak istemesindeki nedenin, kararın ne kadar erken alınırsa takıma o kadar olumlu etki edeceğini düşündüğü, favori adayların ise Paris Saint-Germain'den Mauricio Poccettino ve Ajax'tan Eric ten Hag olduğu belirtildi.

İngiliz ekibinde şu an kulübede yer alan Ralf Rangnick, sezon bitiminde danışmanlık pozisyonuna geçecek.

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.