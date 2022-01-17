MANU, yeni hocasını açıklamak istiyor

Ole Gunnar Solskjaer'in ardından takımı geçici olarak Ralf Rangnick'e emanet eden Manchester United, yeni teknik adam arıyor.
Manchester Evening News'te yer alan habere göre; İngiliz ekibinin sezon bitmeden yeni teknik direktörü açıklamak istediği aktarıldı.
2 İSİM FAVORİ
Kulübün, yeni teknik direktörü bir an önce açıklamak istemesindeki nedenin, kararın ne kadar erken alınırsa takıma o kadar olumlu etki edeceğini düşündüğü, favori adayların ise Paris Saint-Germain'den Mauricio Poccettino ve Ajax'tan Eric ten Hag olduğu belirtildi.
İngiliz ekibinde şu an kulübede yer alan Ralf Rangnick, sezon bitiminde danışmanlık pozisyonuna geçecek.
Manchester Evening News'te yer alan habere göre; İngiliz ekibinin sezon bitmeden yeni teknik direktörü açıklamak istediği aktarıldı.
2 İSİM FAVORİ
Kulübün, yeni teknik direktörü bir an önce açıklamak istemesindeki nedenin, kararın ne kadar erken alınırsa takıma o kadar olumlu etki edeceğini düşündüğü, favori adayların ise Paris Saint-Germain'den Mauricio Poccettino ve Ajax'tan Eric ten Hag olduğu belirtildi.
İngiliz ekibinde şu an kulübede yer alan Ralf Rangnick, sezon bitiminde danışmanlık pozisyonuna geçecek.