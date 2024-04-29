MANU'nun yıldızlarına Suudi Arabistan'dan yakın takip

Manchester United'ın sezon sonunda yollarını ayırmak istediği Raphael Varane, Casemiro ve Aaron Wan-Bissaka'ya, Suudi Arabistan'dan talipler çıktı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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MANU'nun yıldızlarına Suudi Arabistan'dan yakın takip
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29 Nisan 2024 22:39
Gelecek sezon kadrosunda büyük revizyona gitmek isteyen ve takımdan gönderilecek isimleri şimdiden belirleyen Manchester United'da üç isme talip çıktı.

ARABİSTAN EKİPLERİ TAKİPTE

İngiliz basınında çıkan habere göre sözleşmesi sezon sonunda sona erecek ve takımdan ayrılacak Raphael Varane için Al-Ittihad ve Al-Nassr kıyasıya bir yarışa girmiş durumda.

Ayrıca Al-Nassr'ın, İngiliz sağ bek Aaron Wan-Bissaka'yı da kadrosuna katmak istediği ve cüzi bir miktar bonservis ödeyebileceği söylendi.

Son olarak Jorge Jesus'un başında olduğu Al-Hilal'in de sözleşmesi 2026 yılında sona erecek Casemiro için güzel bir teklifle geleceği iddia edildi.

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