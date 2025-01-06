MANU'lu Antony, Yunanistan yolunda

Ara transfer döneminde Manchester United'dan ayrılacak oyuncuların isimleri belli oluyor.



Gündeme gelen son isim ise Brezilyalı oyuncu Antony.



The Sun'ın haberine göre, Antony ile İspanya'dan ve Yunanistan'dan kulüpler ilgileniyor.



EN CİDDİ TALİP OLYMPIAKOS



24 yaşındaki oyuncunun en önemli talibi ise Yunan ekibi Olympiakos.



Olympiakos, Antony'nin kiralık transferi ile ilgili Manchester United'a teklif yapmaya hazırlanıyor.



ANTONY'NIN PERFORMANSI



Brezilyalı kanat oyuncusu, Manchester United formasıyla çıktığı 94 maçta 12 gol 5 asist yaptı.



Erik Ten Hag döneminde kadroya katılan Antony, 22-23 sezonunda Ajax'tan 86 milyon Euro bedelle transfer edilmişti.