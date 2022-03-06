MANU için yeni hoca açıklaması!

Premier Lig devi Manchester United'ın çalıştırıcısı Ralf Rangnick'den yeni teknik direktör açıklaması geldi.



İngiliz ekibinin geçici çalıştırıcısı Ralf Rangnick, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Teknik direktör konusunu henüz konuşmadık. Ten Hag söylentilerine gelince, onu şahsen tanımıyorum ama Ajax'ın onun yönetiminde ne kadar ilerleme kaydettiğini gördüm. Bayern'deyken yaptığı işleri biliyorum. Açıkçası, ten Hag Avrupa'nın en iyi antrenörlerinden biri." dedi.



Henüz yeni bir teknik direktör için görüşme yapmadıklarını belirten tecrübeli teknik adam, "Gündeme gelen başka isimler de var ancak şu ana kadar kulüp yönetimiyle yeni teknik direktör konusunu görüşmedik." ifadelerini kullandı.



Manchester United, geçtiğimiz aylarda geçici olarak takımın başına getirilen Ralf Rangnick'in sezon sonunda futbol sorumlusu olarak görevine devam edeceğini açıklanmıştı.





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