MANU'dan Tuchel'e yakın takip!

İngiltere Premier Lig devi Manchester United'da teknik direktör arayışları sürüyor.



Daily Mail'in haberine göre, İngiliz kulübü, Nisan ayına kadar yeni teknik direktörünü açıklamak için çalışmalarını sürdürürken, yeni hocanın aktif çalışan bir isim olmasına dikkat çektiği belirtildi.



Haberde United'ın 2022-23 sezonunun planlamasını yapabilmek adına yeni antrenörünü bir an önce belirlemek için çalışmalarını hızlandırdığı kaydedildi.



Ayrıca, İngiliz ekibinin listesinin başında daha önce Mauricio Pochettino ve Erik ten Hag bulunuyordu. Son olarak günedeme Chelsea'nin teknik direktörü Thomas Tuchel geldi.



Londra ekibinin Rus-Ukrayna savaşından dolayı karşı karşıya kaldığı ağır yaptırımlar sonrası Manchester United'ın Thomas Tuchel'in durumunu yakından takip ettiği belirtildi.





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