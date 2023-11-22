MANU'da Sacha Boey ısrarı!

Manchester United, Galatasaray'dan Sacha Boey'u devre arasında transfer etmek istiyor.

, Fotoğraf; AA
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MANU'da Sacha Boey ısrarı!
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22 Kasım 2023 12:29
Manchester United, Galatasaray forması giyen Sacha Boey'un peşini bırakmıyor.

İngiliz basınında yer alan haberde, Manchester United'ın savunma hattında alarm vermesinin ardından Boey için ara transferde hamle yapabileceği belirtildi.

Sacha Boey'un adı daha önce de İngiltere'den Arsenal ve Brighton ile anılmıştı.

23 yaşındaki futbolcunun Galatasaray ile sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.

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