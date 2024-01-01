MANU'da Altay Bayındır'a kötü haber!

Altay Bayındır'ın da forma giydiği Manchester United için flaş bir transfer iddiası geldi.
Kamerun Milli Takımı'na davet edilen Andre Onana'nın yerine milli oyuncumuz Altay Bayındır'ın forma giymesi bekleniyordu ancak beklenmedik bir gelişme yaşandı.
SEZON SONUNA KADAR ANLAŞILABİLİR
Mirror'da yer alan habere göre; sezonu riske atmak istemeyen Manchester United, Onana'nın yokluğunu David de Gea ile doldurabilir.
Haberde 33 yaşındaki İspanyol file bekçisiyle sezon sonuna kadar sözleşme imzalanabileceği ifade edildi.
HENÜZ İMZA ATMADI
Geçtiğimiz yaz MANU'dan ayrılan başarılı file bekçisi henüz bir takıma imza atmadı. Daha önce, De Gea'nın kariyerine nokta koyabileceği de yazılıyordu.
ALTAY ŞANS BULAMADI
Fenerbahçe'den 5milyon euroya transfer edilen Altay Bayındır ise henüz İngiliz ekibinde forma şansı bulamadı.
Kamerun Milli Takımı'na davet edilen Andre Onana'nın yerine milli oyuncumuz Altay Bayındır'ın forma giymesi bekleniyordu ancak beklenmedik bir gelişme yaşandı.
SEZON SONUNA KADAR ANLAŞILABİLİR
Mirror'da yer alan habere göre; sezonu riske atmak istemeyen Manchester United, Onana'nın yokluğunu David de Gea ile doldurabilir.
Haberde 33 yaşındaki İspanyol file bekçisiyle sezon sonuna kadar sözleşme imzalanabileceği ifade edildi.
HENÜZ İMZA ATMADI
Geçtiğimiz yaz MANU'dan ayrılan başarılı file bekçisi henüz bir takıma imza atmadı. Daha önce, De Gea'nın kariyerine nokta koyabileceği de yazılıyordu.
ALTAY ŞANS BULAMADI
Fenerbahçe'den 5milyon euroya transfer edilen Altay Bayındır ise henüz İngiliz ekibinde forma şansı bulamadı.
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