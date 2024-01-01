MANU'da Altay Bayındır'a kötü haber!

Manchester United, Afrika Kupası için Kamerun Milli Takımı'na davet edilen Andre Onana'nın yerine sezon sonuna kadar eski kalecisi David de Gea'yı transfer edebilir.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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MANU'da Altay Bayındır'a kötü haber!
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01 Ocak 2024 16:15
Altay Bayındır'ın da forma giydiği Manchester United için flaş bir transfer iddiası geldi.

Kamerun Milli Takımı'na davet edilen Andre Onana'nın yerine milli oyuncumuz Altay Bayındır'ın forma giymesi bekleniyordu ancak beklenmedik bir gelişme yaşandı.

SEZON SONUNA KADAR ANLAŞILABİLİR

Mirror'da yer alan habere göre; sezonu riske atmak istemeyen Manchester United, Onana'nın yokluğunu David de Gea ile doldurabilir.

Haberde 33 yaşındaki İspanyol file bekçisiyle sezon sonuna kadar sözleşme imzalanabileceği ifade edildi.

HENÜZ İMZA ATMADI

Geçtiğimiz yaz MANU'dan ayrılan başarılı file bekçisi henüz bir takıma imza atmadı. Daha önce, De Gea'nın kariyerine nokta koyabileceği de yazılıyordu.

ALTAY ŞANS BULAMADI

Fenerbahçe'den 5milyon euroya transfer edilen Altay Bayındır ise henüz İngiliz ekibinde forma şansı bulamadı.

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