Manisa FK'da Taşkın'la devam kararı

Trendyol 1'inci Lig'de 12 maç sonunda 10 puanla düşme hattında yer alan Manisa FK'dan Teknik Direktör Taner Taşkın'a güvenoyu çıktı.



Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzü devraldığımız ilk günden bu yana, kalıcı ve sürdürülebilir bir kulüp kültürü oluşturmak amacıyla çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Yönetim anlayışımızı kısa, orta ve uzun vadeli stratejik planlar üzerine inşa etme hedefimiz doğrultusunda ilerlemeye devam ediyoruz. Bu kapsamda yönetim kurulumuz, Teknik Direktörümüz Taner Taşkın ile yola devam etme kararı almıştır" denildi.



Son 5 maçında 2 beraberlik, 3 yenilgi alan siyah-beyazlılar, cumartesi günü Sivasspor'a konuk olacak.



