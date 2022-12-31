Manisa FK'da giden gidene

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü'nde ayrılıklar devam ediyor.

Haber; DHA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Manisa FK'da giden gidene
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
31 Aralık 2022 14:54
Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü'nde yaprak dökümü sürüyor.

Arnavut orta saha oyuncusu Eros Grezda ve sol beki Özgür Çek'le yollarını ayıran siyah-beyazlılarda Hakan Barış da takımdan ayrıldı.

Son 2.5 sezondur siyah-beyazlı formayı giyen 28 yaşındaki futbolcu, 3'üncü Lig 2'nci Grup ekibi Alagöz Holding Iğdır FK'ya imza attı.

Hakan Barış, bu sezonun devre arasında Manisa FK'da sadece 2 maça çıkıp toplam 37 dakika süre aldı.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
TÜMÜ