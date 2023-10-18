Manisa Büyükşehir Belediye, Danimarka'dan mutlu dönüyor!

Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda 2023-2024 normal sezonu ilk haftasında, E Grubu'nda Manisa Büyükşehir Belediyespor, konuk olduğu Danimarka'nın Bakken Bears ekibini 82-76 yendi.



Aarhus kentindeki Vejlby Risskov Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın çekişmeli geçen ilk çeyreğini 21-20 önde kapatan Manisa Büyükşehir Belediyespor, devre arasına ise 43-42 üstünlükle girdi.



İkinci yarıda da rakibinin skor üstünlüğü kurmasına izin vermeyen Manisa Büyükşehir Belediyespor, üçüncü periyodunu 62-60 önde geçtiği karşılaşmadan 82-76 galip ayrıldı.



Manisa Büyükşehir Belediyespor'de Emanuel Terry 21 sayı ve 12 ribauntla, Bakken Bears'ta Malik Parsons 21 sayıyla maçın en skoreri oldu.



