Manisa Büyükşehir Belediye, Danimarka'dan mutlu dönüyor!

Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda 2023-2024 normal sezonu ilk haftasında, E Grubu'nda Manisa Büyükşehir Belediyespor, konuk olduğu Danimarka'nın Bakken Bears ekibini 82-76 yendi.
Aarhus kentindeki Vejlby Risskov Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın çekişmeli geçen ilk çeyreğini 21-20 önde kapatan Manisa Büyükşehir Belediyespor, devre arasına ise 43-42 üstünlükle girdi.
İkinci yarıda da rakibinin skor üstünlüğü kurmasına izin vermeyen Manisa Büyükşehir Belediyespor, üçüncü periyodunu 62-60 önde geçtiği karşılaşmadan 82-76 galip ayrıldı.
Manisa Büyükşehir Belediyespor'de Emanuel Terry 21 sayı ve 12 ribauntla, Bakken Bears'ta Malik Parsons 21 sayıyla maçın en skoreri oldu.
Aarhus kentindeki Vejlby Risskov Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın çekişmeli geçen ilk çeyreğini 21-20 önde kapatan Manisa Büyükşehir Belediyespor, devre arasına ise 43-42 üstünlükle girdi.
İkinci yarıda da rakibinin skor üstünlüğü kurmasına izin vermeyen Manisa Büyükşehir Belediyespor, üçüncü periyodunu 62-60 önde geçtiği karşılaşmadan 82-76 galip ayrıldı.
Manisa Büyükşehir Belediyespor'de Emanuel Terry 21 sayı ve 12 ribauntla, Bakken Bears'ta Malik Parsons 21 sayıyla maçın en skoreri oldu.