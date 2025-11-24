Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Manisa Basket, lider Beşiktaş'ın altyapısından yetişen genç guard Yağız Aksu'yu kiraladı. Geçen yıl Basketbol Gençler Ligi'nde (BGL) şampiyon olan siyah-beyazlıların kadrosunda yer alan 19 yaşındaki Yağız'ın sezon sonuna kadar kiralık olarak Manisa ekibinde forma giyeceği belirtildi.
Manisa Basket'e Beşiktaş'tan takviye
Manisa Basket, Basketbol Süper Ligi'nde lider konumda olan Beşiktaş'ın genç oyun kurucusu Yağız Aksu'yu sezon sonuna kadar kiraladı.
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
EN ÇOK OKUNANLAR
-
10
Kerem Aktürkoğlu: "İnşallah G.Saray'a gol atarım"
-
9
Galatasaray'a Union Saint-Gilloise için mesaj: "İşleri zorlaşabilir"
-
8
Galatasaray'da tartışma: Sakatlıkların nedeni!
-
7
Real Madrid, beraberliğe razı oldu
-
6
Galatasaray'a retro formalardan 200 Milyon TL
-
5
Galatasaray'da tarihi hedef: Rakip Union Saint-Gilloise!
-
4
Dick Advocaat için Beşiktaş açıklaması
-
3
Polis yasağına rağmen telefonla koreografi
-
2
Osimhen, Fenerbahçe derbisine yetişecek mi?
-
1
Galatasaray'da yeni kriz ihtimali!
- 15:42 Arca Çorum FK'de teknik direktör Çağdaş Çavuş ile yollar ayrıldı
- 15:38 Jorge Jesus'tan Al Nassr'da rekor
- 15:26 Manisa Basket'e Beşiktaş'tan takviye
- 15:08 Karşıyaka'da Ergüllü'ye SGK şoku
- 15:08 Jamie Carragher'dan Eberechi Eze itirafı!
- 15:02 Göztepe fren yaptı
- 14:54 Söke 1970'te Baziya görevde
- 14:46 Karşıyaka savunmasına genç takviye
- 14:31 Leandro Trossard için ayrılık itirafı!
- 14:19 Philippe Bormans: "Galatasaray, Fenerbahçe'den daha iyi olacak"
- 14:12 Altay hazırlık maçında güldü
- 14:01 Nazillispor'a tesis darbesi
- 13:49 Adana Demirspor tesislerine icra!
- 13:46 Fethiyespor'da Sait Karafırtınalar dümene geçti
- 13:45 Roma'da Gasperini ile zirve!
- 13:29 Bodrum FK Süper Lig potasından çıktı
- 13:16 Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket ilk deplasman galibiyetini aldı
- 13:12 Şampiyon buz hokeyci Nil'in "milli takımda kaptanlık" hayali
- 13:09 Doğaseverler zirvelere güvenli tırmanış için zorlu dağcılık eğitimlerinden geçiyor
- 13:06 Galatasaray'a Union Saint-Gilloise için mesaj: "İşleri zorlaşabilir"
- 13:03 Yusuf Dikeç'in atıcılıktaki ustalığı ilkokul öğretmeninin de gözünden kaçmamış
- 12:58 Mete Gazoz'un öğretmeni: "Alçakgönüllü ve disiplinli bir sporcu"
- 12:57 Merkezefendi Belediyesi'nden ilk deplasman galibiyeti
- 12:51 EuroLeague'de 13. hafta heyecanı!
- 12:47 Voleybolda derbi heyecanı!
- 12:44 Voleybol Zeren Group Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde 4 Türk takımı yer alacak
- 12:40 Zeren Spor, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde sahaya çıkacak
- 12:38 Fenerbahçe Medicana'nın rakibi Benfica
- 12:33 Serie A'da zirvenin yeni sahibi Roma!
- 12:28 Fenerbahçe Beko'nun konuğu Virtus Bologna
- 12:27 Kocaelispor yükselişini sürdürmek istiyor
- 12:16 Durant: "Michael Jordan kusursuz bir basketbolcu"
- 12:15 Nuggets'ta Aaron Gordon en az 4 hafta yok
- 12:13 Kevin Durant, ailevi bir nedenle 2 maç kaçıracak
- 12:12 Ty Jerome, baldır sakatlığı nedeniyle 6-9 hafta daha yok
- 12:11 Herro, ayak bileği ameliyatı sonrası bu gece dönüyor
- 12:10 Kings, yeniden yapılanma için veteranlarını takasa açtı
- 12:07 Galatasaray, Union Saint-Gilloise maçında ilk peşinde!
- 12:01 Galatasaray, Avrupa'da 333. kez sahne alacak
- 11:55 Galatasaray'da yeni kriz ihtimali!
- 11:47 İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan bahis soruşturması için yeni açıklama!
- 10:57 Dick Advocaat için Beşiktaş açıklaması
- 10:42 Galatasaray'da tartışma: Sakatlıkların nedeni!
- 10:35 Ahmet Çakar: "Fenerbahçe tarih yazdı"
- 10:33 Marco Asensio'nun dev hayali!
- 10:28 Ahmet Çakar: "Atilla Karaoğlan saçma davete uymadı"
- 10:26 Yeni Tuncay Şanlı: Dorgeles Nene!
- 10:14 Galatasaray'da kriz: Real Madrid ve Manchester City örneği!
- 10:05 Galatasaray'da vedalar için pusudalar!
- 09:56 NBA'de Thunder, Blazers'ı yenerek serisini 9 maça çıkardı
- 09:53 Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray sahne alıyor!
- 09:46 Gürcan Bilgiç'ten Fenerbahçe yorumu: "Büyük takım refleksi"
- 09:40 Galatasaray'da tarihi hedef: Rakip Union Saint-Gilloise!
- 09:38 Turgay Demir'den Sergen Yalçın'a Rafa Silva tepkisi
- 09:35 Polis yasağına rağmen telefonla koreografi
- 09:29 Galatasaray'da yeni gözde Kazımcan Karataş!
- 09:25 Cengiz Ünder hem attı, hem yedirdi
- 09:22 Beşiktaş'ın 20 yıllık Samsunspor kabusu
- 09:20 Ersin Destanoğlu kalesinde devleşti
- 09:19 Galatasaray'dan kulübeye takviye kararı
Reklam
AVRUPA'DAN FUTBOL
Jamie Carragher'dan Eberechi Eze itirafı!
Leandro Trossard için ayrılık itirafı!
Roma'da Gasperini ile zirve!
Serie A'da zirvenin yeni sahibi Roma!
Polis yasağına rağmen telefonla koreografi
Real Madrid, beraberliğe razı oldu
Atletico Madrid deplasmanda zorlansa da kazandı!
Arsenal koşar adım şampiyonluğa
Leipzig, sahasında 2 golle galip!
Roma'dan deplasmanda rahat galibiyet
- PUAN DURUMU
- FİKSTÜR
- STSL
- 1.Lig
- İng
- Alm
- İsp
- İta
- ŞL
- AL
- KL
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Galatasaray
|13
|10
|2
|1
|28
|8
|32
|2
|Fenerbahçe
|13
|9
|4
|0
|30
|12
|31
|3
|Trabzonspor
|12
|7
|4
|1
|18
|8
|25
|4
|Samsunspor
|13
|6
|6
|1
|19
|12
|24
|5
|Göztepe
|13
|6
|5
|2
|15
|6
|23
|6
|Gaziantep FK
|13
|6
|4
|3
|20
|20
|22
|7
|Beşiktaş
|13
|6
|3
|4
|22
|17
|21
|8
|Alanyaspor
|13
|3
|6
|4
|13
|14
|15
|9
|Kocaelispor
|13
|4
|3
|6
|11
|15
|15
|10
|Konyaspor
|12
|4
|2
|6
|18
|20
|14
|11
|Rizespor
|13
|3
|5
|5
|16
|21
|14
|12
|Başakşehir
|12
|3
|4
|5
|13
|11
|13
|13
|Kasımpaşa
|13
|3
|4
|6
|13
|18
|13
|14
|Antalyaspor
|12
|4
|1
|7
|13
|23
|13
|15
|Gençlerbirliği
|13
|3
|2
|8
|14
|20
|11
|16
|Eyüpspor
|13
|2
|3
|8
|7
|16
|9
|17
|Kayserispor
|13
|1
|6
|6
|13
|31
|9
|18
|Karagümrük
|13
|2
|2
|9
|13
|24
|8