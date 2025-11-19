26 Kasım
Kastamonuspor-Altınordu
13:00
26 Kasım
İnegölspor-İskenderunspor
13:00
26 Kasım
Bucaspor 1928-Adana 01 FK
14:00
26 Kasım
Kepezspor-24 Erzincanspor
14:00
26 Kasım
Şanlıurfaspor-Batman Petrolspor
15:00
26 Kasım
Ankaraspor-Ankaragücü
15:00
26 Kasım
Beykoz Anadoluspor-Elazığspor
15:00
26 Kasım
Karaman FK-Karacabey Belediyespor
15:00
26 Kasım
Muğlaspor-Beyoğlu Yeni Çarşı SF
15:00

Manisa Basket, Avrupa sahnesine geri dönmeyi hedefliyor

Glint Manisa Basket Genel Menajeri Özgün Önver, bu sezon tribün desteğinin arttığını ve takımın sınırlı bütçesine rağmen Basketbol Süper Ligi'nde üst sıraları hedeflediğini belirtti.

calendar 19 Kasım 2025 17:25
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Manisa Basket, Avrupa sahnesine geri dönmeyi hedefliyor
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Glint Manisa Basket'in genel menajeri Özgün Önver, yeniden Avrupa sahnesine çıkmayı hedeflediklerini söyledi.
 
Önver, Muradiye Spor Salonu'nda takımın isim sponsoru Glint firması ile yaptıkları anlaşmanın imza töreninde açıklamalarda bulundu.
 
Manisa Basket'in kentin kimliğiyle bütünleşmiş bir kulüp olduğunu belirten Önver, sportif yükselişin temel hedefleri arasında yer aldığını söyledi.
 
Özgün Önver, bu yıl tribünlerde artan desteğin takıma önemli bir ivme kazandırdığını dile getirerek, "Manisa'nın takımıyız. Şehrimizle birlikte büyüyen, taraftarıyla güç bulan bir kulübüz. Bu birliktelik bizi daha yukarıya taşıyor. İç sahadaki güçlü atmosfer sonuçlara doğrudan etki ediyor. Geçen seneye kıyasla tribünlerde daha yüksek bir doluluk görüyoruz. Denizli ve Trabzon maçlarında yaklaşık 2 bin taraftar vardı. Denizli maçında seyirci desteği maçı kazanmamızda kritik rol oynadı. Başarı geldikçe ilgi de doğal olarak artıyor." diye konuştu.
 
Bu sezon Basketbol Süper Ligi'nin güç dengesinin ciddi anlamda değiştiğini belirten Önver, birçok takımın yüksek bütçelerle sezona başladığını, Manisa Basket'in rakiplerine göre daha sınırlı imkanlarla rekabet ettiğini aktardı.
 
Basketbol Süper Ligi'nin Avrupa'nın en rekabetçi liglerinden biri olduğunu anlatan Önver, şunları kaydetti:
 
"Ligin daha düşük bütçeli takımlarından biri olabiliriz ama oyuncularımıza ve teknik ekibimize çok güveniyoruz. Manisa Basket'in orta ve uzun vadeli planlarının odağında Avrupa kupaları yer alıyor. Kulüp, gelecek sezon Avrupa arenasına dönmeyi amaçlıyor. Bu sezon olabildiğince fazla maç kazanarak ligi üst sıralarda tamamlamak istiyoruz. Hedefimiz yeniden Avrupa'da yer almak. Hem Manisa'yı hem kulübümüzü Avrupa sahnesine taşımak istiyoruz. Bu vizyon doğrultusunda çalışıyoruz ve kendimize inanıyoruz."
