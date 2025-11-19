Manisa Basket, Avrupa sahnesine geri dönmeyi hedefliyor

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Glint Manisa Basket'in genel menajeri Özgün Önver, yeniden Avrupa sahnesine çıkmayı hedeflediklerini söyledi.

Önver, Muradiye Spor Salonu'nda takımın isim sponsoru Glint firması ile yaptıkları anlaşmanın imza töreninde açıklamalarda bulundu.

Manisa Basket'in kentin kimliğiyle bütünleşmiş bir kulüp olduğunu belirten Önver, sportif yükselişin temel hedefleri arasında yer aldığını söyledi.

Özgün Önver, bu yıl tribünlerde artan desteğin takıma önemli bir ivme kazandırdığını dile getirerek, "Manisa'nın takımıyız. Şehrimizle birlikte büyüyen, taraftarıyla güç bulan bir kulübüz. Bu birliktelik bizi daha yukarıya taşıyor. İç sahadaki güçlü atmosfer sonuçlara doğrudan etki ediyor. Geçen seneye kıyasla tribünlerde daha yüksek bir doluluk görüyoruz. Denizli ve Trabzon maçlarında yaklaşık 2 bin taraftar vardı. Denizli maçında seyirci desteği maçı kazanmamızda kritik rol oynadı. Başarı geldikçe ilgi de doğal olarak artıyor." diye konuştu.

Bu sezon Basketbol Süper Ligi'nin güç dengesinin ciddi anlamda değiştiğini belirten Önver, birçok takımın yüksek bütçelerle sezona başladığını, Manisa Basket'in rakiplerine göre daha sınırlı imkanlarla rekabet ettiğini aktardı.

Basketbol Süper Ligi'nin Avrupa'nın en rekabetçi liglerinden biri olduğunu anlatan Önver, şunları kaydetti:

"Ligin daha düşük bütçeli takımlarından biri olabiliriz ama oyuncularımıza ve teknik ekibimize çok güveniyoruz. Manisa Basket'in orta ve uzun vadeli planlarının odağında Avrupa kupaları yer alıyor. Kulüp, gelecek sezon Avrupa arenasına dönmeyi amaçlıyor. Bu sezon olabildiğince fazla maç kazanarak ligi üst sıralarda tamamlamak istiyoruz. Hedefimiz yeniden Avrupa'da yer almak. Hem Manisa'yı hem kulübümüzü Avrupa sahnesine taşımak istiyoruz. Bu vizyon doğrultusunda çalışıyoruz ve kendimize inanıyoruz."