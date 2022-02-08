Mane, Salah'la ne konuştuğunu anlattı

Sadio Mane, Liverpool'dan takım arkadaşı Mohamed Salah'a Afrika Kupası finalinin ardından sahada neler konuştuklarını anlattı.



Finalin ardından kısa süreli galibiyet sevincinin ardından Salah'ın yanına koştuğu görüntülenen Mane yaptığı açıklamada, "Orada Mohamed'e onun ne kadar harika bir oyuncu olduğunu, ülkesi için her şeyini verdiğini söyledim. Malesef kazanamadı ama bu onun için bittiği anlamına gelmiyor. 2023 Afrika Uluslar Kupası dahil bir çok kupa alabilir. Belki bir gün onlar da bu kupayı kazanabilir" açıklamasını yaptı.



Mane ayrıca Afrika Kupası'nın kariyerinde kazandığı en değerli kupa olduğunu açıkladı.





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